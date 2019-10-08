直播》國慶預演登場 儀隊戰機是亮點 14:042019/10/08 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今年國慶有許多精彩節目。(軍聞社提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 LIVE／國慶全兵力預校!軍民慶雙十，攜手耀國際 後天(10日)是國慶日，總統府前在今天下午1點15分起也進行國慶節目預演。今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，包括三軍儀隊、戰機衝場等都是焦點。現在就讓中時電子報透過影片和讀者一起欣賞熱鬧的國慶節目預演。 (中時電子報) #國慶 #節目 #主題 #戰機 #儀隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭火車看國慶煙火 鎖定6班車 16:292019/10/04 生活 高雄潮國慶 徵百位國慶寶寶 04:102019/10/05 地方新聞 防中暑 國慶大典將贈來賓小電風扇 11:122019/10/05 政治 國慶盛典 蘇嘉全：展現台灣多元軟實力 13:062019/10/05 政治 金鐘54完整得獎名單出爐！《與惡》打包6獎大贏家 18:552019/10/05 娛樂 金鐘54／薛紀綱獲兒少節目主持 讚原民包容多文化 22:132019/10/05 娛樂 國慶國歌 東南亞新住民首獻聲 04:092019/10/06 生活新聞 爭奪預算大戰開打 F-15EX尬F-35 誰優 08:092019/10/06 軍事 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 愛中華民國！他籲藍營集結 來這大唱國歌 13:092019/10/07 政治 政治熱門新聞 國慶不辦升旗典禮遭批 侯友宜霸氣回應 - 政治 韓國瑜一語意外讓蔡中槍！洛杉基喊：最大的反諷 - 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 - 政治 新北不辦國慶升旗典禮理由是這個 葉毓蘭痛批侯友宜 - 政治 沈富雄預測選情 洛杉基：命中率始終不高 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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