LIVE／國慶全兵力預校!軍民慶雙十，攜手耀國際

後天(10日)是國慶日，總統府前在今天下午1點15分起也進行國慶節目預演。今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，包括三軍儀隊、戰機衝場等都是焦點。現在就讓中時電子報透過影片和讀者一起欣賞熱鬧的國慶節目預演。

(中時電子報)