衛生福利部今年10月2日公告「108年度住宿式服務機構使用者補助方案」，民眾只要入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙機構、兒童及少年安置及教養機構，並符合條件者，每年最高可補助6萬元，台中市估計有近9000人受益，不僅減輕照顧者負擔，更提升長期照顧需求者與照顧者的生活品質。

台中市政府衛生局表示，「住宿式機構使用者補助方案」對象為今年1月1日起入住機構的住民，只要符合入住機構類型、入住天數累計超過90天及使用機構者納稅狀況（稅率級距小於20％）三條件，皆可提出申請，申請人限使用機構者本人及契約簽訂人，補助金額則依機構住民106年所得稅率級距補助，補助金額4萬5600元到6萬元不等。

這次補助採主動申請方式，申請人須填寫申請書，並檢附入住機構契約書、繳費收據及使用機構者本人存摺影本，在10月15日至明年2月15日提出申請，第1階段受理期間（10月15日至11月15日）撥款期間為12月底前；第2階段受理期間（11月16日至明年2月15日）撥款期間則為明年初。

台中市申請一般或精神護理之家補助者可向衛生局提出申請，詳細資訊可電洽04-25265394分機6011或04-25155148分機100；申請老人福利機構、身心障礙機構、兒童及少年安置及教養機構補助者，可向社會局提出申請，可洽04-22289111分機37458、分機37309或分機37537，由專人服務。

(中時 )