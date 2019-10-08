納稅者權利保護法已於2017年12月28日施行。高雄關表示，納保官不僅能協助出口廠商，同時也有助於海關檢視並改善行政程序，未來遇到此類案件，將可作更妥適之處理，以營造更友善的通關環境並減少行政救濟案件。

高雄關進一步指出，依據2019年初迄今受理申請經驗，進出口廠商普遍對於該關納稅者權利保護官提供之協助表示滿意，該關將持續提供相關諮詢服務，為提升服務即時性，納稅者權利保護案件申請已建置於「關港貿單一窗口」網站。

(工商 )