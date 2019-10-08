高雄關：納保官可協助出口廠商 14:112019/10/08 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 納稅者權利保護法已於2017年12月28日施行。高雄關表示，納保官不僅能協助出口廠商，同時也有助於海關檢視並改善行政程序，未來遇到此類案件，將可作更妥適之處理，以營造更友善的通關環境並減少行政救濟案件。 高雄關進一步指出，依據2019年初迄今受理申請經驗，進出口廠商普遍對於該關納稅者權利保護官提供之協助表示滿意，該關將持續提供相關諮詢服務，為提升服務即時性，納稅者權利保護案件申請已建置於「關港貿單一窗口」網站。 (工商 ) #高雄關 #納稅者權利保護法 也許您會感興趣 推薦閱讀 政治熱門新聞 國慶不辦升旗典禮遭批 侯友宜霸氣回應 - 政治 韓國瑜一語意外讓蔡中槍！洛杉基喊：最大的反諷 - 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 - 政治 新北不辦國慶升旗典禮理由是這個 葉毓蘭痛批侯友宜 - 政治 遭林郁方點名 朱立倫親自回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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