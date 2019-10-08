去年九合一地方選舉敗選後，民進黨從黨主席卓榮泰以降，流行穿起軍綠色飛行夾克，展現奮戰2020年總統、立委二合一大選的氣勢，台北市議員兼總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄，也是穿飛行夾克的愛好者之一，他的辦公室內就掛了許多件厚薄不同的飛行夾克，搭配俐落髮型，帶給人清新、幹練的印象。

這次選戰，阮昭雄的責任非常重，除了要為蔡英文做政策辯護外，更要代表民進黨參選台北市第八選區（文山、南中正），挑戰現任國民黨財經專業立委賴士葆。阮昭雄2012年就曾參選立委，但是僅能保住綠營約3成選票，他坦言，這個選區是除了離島之外，最藍、最艱困的選區。

為了讓阮昭雄這次能有信心一鼓作氣逆轉賴士葆，蔡英文還在民進黨中執會前，特別與阮昭雄深談。蔡英文甚至很罕見地寫了一張紙條：「台灣小英雄，阮昭雄，2020台灣一起贏。」這張紙條現在被阮昭雄用鏡框裱起來，掛在辦公室裡激勵士氣。

藍營總統選舉黨內初選競爭激烈，每個參選人的團隊都曾出現聯絡混亂、溝通不佳的窘境，造成公關危機。這次擔任蔡英文競辦發言人的阮昭雄，以穩健的方式回應各種對蔡英文質疑，並且能迅速處理媒體對採訪選戰的需求。

阮昭雄笑稱，他從2012年蔡英文第一次參選，就開始擔任發言人，這次已經是第三次了，跟府方團隊都有革命情感，大家比較有默契、很好溝通。而且，民進黨和總統府都提供競辦強大的後勤支援，讓阮昭雄可以用簡單、簡潔的方式，讓媒體了解新聞議題走向。

擔任許多年民進黨和選戰發言人，阮昭雄處理新聞「空戰」得心應手，這次也希望以空戰優於陸戰的方式，來參選立委。阮昭雄表示，每一場選戰都很艱困，不能單看民調高低就覺得高枕無憂，因為選情瞬息萬變，常常會有很多突發議題出現。

Line群組現在成為政治人物必備的宣傳和溝通工具，阮昭雄回應Line的速度非常快，不會像其他陣營發言人出現不讀不回、已讀不回的問題。阮昭雄認為，Line的溝通非常重要，以前必須透過現場會議或打電話解決，工作量很緊繃，現在反而可以用Line盡快消化問題，回應媒體提問。

蔡英文近期頻頻打出政績牌，強調「執政3年有成」，包括台商回台投資超過6,000億，創歷年新高、風電投資、社會住宅等等。阮昭雄表示，要做到百分之百讓民眾滿意，仍需要一些努力，但是過去做的政策已經開始展露績效，因此4年不夠，要讓蔡英文再連任4年，繼續往前走。

在自己的立委選戰上，阮昭雄將訴求整合所有非國民黨的力量，包括時代力量、社民黨、無黨籍等，一起團結作戰，上一次立委選舉在這個選區，非藍陣營已經可以獲得近50％的支持，跟賴士葆的差距只有2,000票，這次政治氛圍反轉，阮昭雄希望能夠趁勢翻轉這個選區長期藍營鐵票不動的態勢，搶下關鍵的立委席次。

(工商 )