一年一度的臺南藝術節將在雙十連假華麗登場，今年由豪華朗機工負責開幕演出，以「府城流水席Flowing Feast」為主題，打造結合「文化、藝術、科技」的華麗歌舞秀。台南晶英酒店也將於10月9日、10日打造「府城流水席」VIP包廂，為臺南藝術節開幕大秀揭開序幕。

台南晶英酒店由盧偉強主廚帶領阿舍宴團隊，聯手Cookmania主廚林敬堯、許居廷、王禹衡共同推出九品料理與甜品水果，標榜帶客人穿越「食」空，品嚐歷史。

辦桌文化在南部一直都是個特別且重要的存在，台南晶英酒店一路以來秉持著與在地共生共榮的初衷，透過傳統料理重現大家對於府城歷史的印象。此次「府城流水席」餐飲饗宴，盧偉強主廚以精緻的手工推出六品料理，包含了鳳腿照月、私房蟳丸、香滷豬肝、旺來櫻桃茄、百花土魠魚餅、豆辣帶子蘆筍串。提及阿舍宴就絕對不能錯過鳳腿照月這道經典料理，雞腿去骨後，將鹹蛋黃裹在腿肉裡，不多加調味的堅持，以單純的烹調手法呈現食材原味。

私房蟳丸也是台菜下午茶中相當重要的主角之一，蟳丸中加了蟳肉、蝦肉及清脆爽口的荸薺，嚐得到海味的鮮甜及豐富的口感；香滷豬肝是古時阿舍家的私房菜餚，需要滷製三天使其完全入味；酸甜適中的旺來櫻桃茄無疑是最佳的清爽解膩的小點；全新設計的百花土魠魚餅將土魠魚肉包入新鮮的蝦漿內，讓魚肉的鮮完整鎖在蝦漿裡，下鍋煎至金黃，Q彈的魚肉與蝦漿，搭配主廚特製黃金泡菜，微辣的口感，在嘴裡呈現多層次的滋味；豆辣帶子蘆筍串則是將干貝乾煎，串上汆燙蘆筍，最後淋上主廚特製豆辣醬，保有鮮嫩的口感。

Cookmania是由一群飲食界人士組成的社群，其中來自台南的主廚林敬堯與王禹衡邀請好友許居廷，ㄧ同參與推出拿手料理，林敬堯透過烏魚子棒棒糖把台南人豪爽真誠的個性呈現出來，將烏魚子整片厚切搭配著簡單的珍珠瓜及豆枝，並將烏魚子外頭裹上一層厚厚的柴魚粉，讓香氣更加提升。

許居廷主廚以細緻麵包粉包裹內餡並利用百里香及小茴香粉提味，以鹹蛋黃美乃滋及香菜苗作為點綴，創意呈現阿舍豐收八寶丸。王禹衡主廚推出融合了法式與台式的柚香鳳片平安龜，表皮保留傳統的糕仔粉與糖清仔，加入西式甜點技法，製作糖漬柚子皮，不只軟Q有嚼勁，還能嚐到甜而不膩的柚香。銀絲卷蝦蝦三明治則是林敬堯主廚與王禹衡主廚聯合創作，以童趣為發想，將蝦子夾入銀絲卷內，並使用鹹蛋黃平衡美乃滋的甜膩感，讓整體的口味變的清爽又討喜。

(工商 )