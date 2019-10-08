截圖自蔡英文臉書

截圖自蔡英文臉書

截圖自蔡英文臉書

總統府的房間究竟長怎樣？總統府日前公布外國人「來去總統府住一晚」免費體驗活動，從8日起將陸續接待10組來自世界各地的網紅入住總統府，蔡英文總統今天在臉書上發「開箱文」，讓民眾參觀一下這間全球獨一無二的房間。

總統府屬於百年古蹟，蔡英文今天在臉書親自介紹房間的擺設和布置，還說她覺得這房間比總統府大多數的房間都要漂亮。

蔡英文指出，也常在總統府接待外賓，這次決定由總統府帶頭拚觀光，接待另一種外賓，就是在社群上很有影響力的外國朋友，邀請他們來總統府住一晚 ，也藉此來宣傳台灣。「我們為遠道而來的賓客所設計的房間，今天正式曝光，開箱給大家看看！」

她介紹房間這裡面的家具、桌椅、櫥櫃，就連檯燈都是台灣在地的設計品牌。「我的想法很簡單，就是希望我們的賓客能體驗最道地的台灣味，並且有賓至如歸的感覺」。還說「在這個房間，有一個我最喜歡的角落，你猜猜是什麼？」

她也在開箱影片中推薦國際旅人來到台灣旅行，除了最好能夠到總統府來住一晚，還一定要吃滷肉飯、喝珍珠奶茶。

由總統府與文化總會等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，日前已公布全球10組入選名單，第一組是韓國知名旅遊攝影部落客Kim Juhyeok，將於今天入住總統府一晚，接下來每周都會有一組，免費入住體驗活動預計進行到12月底。

(工商 )