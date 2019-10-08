汐止勇警薛定岳追嫌不幸殉職，他的未婚妻悲痛陳情績效制度逼死基層警，警政署回應「嚴格禁止各警察機關自訂績效目標值」，立即減輕員警壓力。但是竟有警分局不把警政署說法當回事，不但仍做績效評比，且績效最後3名更要被調動？

「調職是長官用來當懲罰的工具？」、「把下屬當螻蟻的態度真的讓人不敢恭維」！臉書《靠北警察》PO文控訴，指就在薛定岳過世的隔一晚，「高譚市岡山分局長」在擴大臨檢勤教上表示：「我們不鼓勵追車，也不會懲處員警，如果績效不好，我們會檢討勤務作為；以後每三個月統計個人績效評比，抓最後三名調動。」

《靠北警察》憤怒表示，「線上績效是員警冒著生命危險攔查來的，用這種任意調動同仁的方式來逼迫績效，就像逼馬戲團火圈越跳越多等失足出事而已，升官真的這麼重要，不惜把同仁逼到懸崖邊？」。

《靠北警察》說，「同仁為了不要墊底，又開始不斷地危險追車追逐績效，或製造一堆為民服務，分局長你真的好意思升官？」。更弔詭的是，「最後公布的調動員警名冊，有不是最後幾名甚至前幾名的同仁也還是被調動了，所以現在是在肅清異己恐怖統治？」

《靠北警察》最後更奉勸分局長「將心比心吧，不要被升官沖昏了頭」。這篇發文引發眾多基層警回應，紛紛留言「台灣的長官想法總是讓我驚奇不斷XD」、「有些人當了幹部就忘記自己也是警察了、把自己當神了、欺負學弟妹」、「欸欸欸，又是高潭市耶，新奇事物總是一堆不會讓你失望」、「鼓勵追車哦 也不會懲處哦～只是調職而已啦 沒事沒事～」。

不過也有人認為「這種評比還算可以接受，有的單位是只看刑案類的，不看開單、為民服務其他什麼的！只是有的人不想要被調動，很像是不要被丟出去，感覺很差。但是換個方式思考，所長這樣也是鼓勵大家上班多盤查、開單，經驗多的帶經驗少的服勤，多訓練對民眾的應對進退，這點我覺得還算蠻有幫助的。至於調動應該只有一開始會調整，說不定有人趁這機會趕快閃人也不一定！」。

(中時電子報)