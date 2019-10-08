高市民進黨議員鄭孟洳今年4月在議會質詢市長韓國瑜後，被李姓網友攻擊她「你長得那麼肥那麼醜，安心吧」、「因為你全家都死光啦」等辱罵，鄭怒提告李姓男子，並求償3萬元。但法官認為「醜」、「肥」是個人主觀觀感，不構成公然侮辱，而民代監督市政可受公評，判李姓網友無罪，且駁回附帶的民事求償，全案還可上訴。

鄭孟洳之前受訪時表示，這名李姓網友在臉書粉專上不停批判她，辱罵她「你老爸在電台賣藥讓你吃到那麼肥…」、「你長得那麼肥那麼醜，安心吧」、「因為你全家都死光啦！正在幫你辦喪事」，不停地洗版，她忍無可忍報警處理，警方動作迅速2天逮人。

但鄭孟洳告李姓網友涉嫌公然侮辱並附帶民事求償3萬元，卻被法官認為「美、醜」屬個人主觀觀感，無關社會評價，而民代監督市政可受公評，本應承擔較嚴苛的言論監督，而鄭父是否在電台賣藥，為一客觀事實。法官判李男無罪，並駁回民事求償之訴。全案可上訴。

(中時電子報)