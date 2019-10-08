土牛滑輪溜冰運動場尚未通過驗收，場內鋪面到處都補丁痕跡。（王文吉攝）

爆料民眾質疑，土牛滑輪溜冰場還沒啟用，就開始挖補改善，施工品質堪慮。（王文吉攝）

爆料民眾質疑，土牛滑輪溜冰場還沒啟用，就開始挖補改善，施工品質堪慮。（王文吉攝）

土牛滑輪溜冰場外堆置6大袋挖除的鋪面廢棄物。（王文吉攝）

土牛滑輪溜冰場外堆置數10個鐵桶，路過民眾直指工程做做停停。（王文吉攝）

倒塌枯木佔據籃球場，土牛運動公園似乎乏人管理維護。（王文吉攝）

土牛運動公園廁所年久失修，廁所環境衛生堪慮，壁面木板也腐壞剝落。（王文吉攝）

土牛運動公園雜草叢生，似乎乏人管理維護。（王文吉攝）

位於大甲溪畔的石岡土牛運動公園新建滑輪溜冰運動場，去年11月動土，預定今年4月完工。但當地民眾爆料，施工品質太差，還沒開放使用，到處都是補丁痕跡！運動局表示，因驗收發現鋪面嚴重脫落，包商2度改善無效，政風處已介入調查，設計單位正研討改善方案。

爆料民眾指出，滑輪溜冰運動場蓋到現在，根本還沒啟用，居然開始縫縫補補，鋪面到處都是補丁痕跡。記者到場查看，發現疑施工品質不佳，包商挖除部分瑕疵鋪面改善，重新鋪設後，場地如狗皮膏藥般，慘不忍睹。

鐵欄杆外堆置6大袋挖除的鋪面廢棄物，還有數10個鐵桶。路過居民表示，工程做做停停，現場堆置許多物料，不知到底完工沒。緊鄰大甲溪畔的土牛運動公園占地寬廣，但似乎乏人維護，倒塌枯木佔據籃球場，雜草長得比人還高，廁所衛生堪慮，壁面木板也腐壞剝落。

運動局長李昱叡表示，該工程經費1130萬元，於2017年規劃、2018年11月開工，原訂今年7月啟用，因2次驗收都發現聚尿酸材質的鋪面嚴重脫落，加上施工單位多次改善未果，政風處及專家已介入調查檢測，將依契約要求包商改善並求償。至於公園廁所及相關設施將編列經費整建，並要求維護廠商加強環境整理。

(中時 )