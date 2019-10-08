宜蘭南方澳跨港大橋10月1日崩斷，造成6人死亡，事後爆出負責維管的臺灣港務公司多年未做橋梁檢測，且全台還有多座橋梁是未爆彈於，董事長吳宗榮請辭獲准。港務公司今日召開臨時董事會，確定董事長職務由交通部政務次長黃玉霖代理，總經理陳劭良則繼續留任。

交通部指出，代理董事長黃玉霖現年56歲，美國加州柏克萊大學土木工程學系博士，歷任國立交通大學土木工程學系副教授、主任秘書、教授、臺中市政府建設局局長及交通部政務次長等職務，學驗俱優並具領導管理專長。

交通部表示，黃玉霖將以「效率」、「創新」、「永續」作為港埠經營主要發展策略，專注於提高港口服務品質及經營效能，落實港區作業環境安全，就港區設施與環境安全進行全面盤點，提供港埠使用者更安全的環境。

不過交通部長林佳龍表示，之後會再啟動第二波行政懲處調查，針對過去涉及該橋的人員一併了解，該負責的都會加以追究，外傳總經理陳邵良恐也在懲處名單中，如今則仍然留任總經理。

(中時 )