你也是每天都得喝上一杯咖啡的人嗎？近年「黑金」商機正夯，咖啡店一間一間開幕，門口總是生意興隆，可是一杯咖啡價錢可不便宜，長期喝下來花費也很驚人。要怎麼喝比較沒有負擔呢？於是網友在PTT上發問，「如果有每天喝咖啡習慣，需不需要買台咖啡機？」這樣比較划算。網友解密「千萬別衝動！」

該名原PO在PPT以「每天喝咖啡到底要不要花錢買咖啡機？」為題，表示「自從開始工作之後每天都要喝兩杯咖啡，用小7拿鐵一杯55來算一個月都要在咖啡上花到接近三千元，正在猶豫要不要乾脆買一台咖啡機。」詢問網友長期下來，咖啡機會不會比較划算？但網友呈一面倒的反應表示「不需要」，真相不是買咖啡機不好，而是「花費不會差多少、但標準會提高」。

「別買～標準會提高，外面賣的都變不好喝」、「現在喝便利商店口味都覺得完全不行，但好喝我願意」。其實咖啡機不是不能買，而是外面的咖啡你可能就回不去了。另外，專業網友分析，買咖啡機不見得會省到哪去，一台中階的義式咖啡機就要先花五萬以上，還有後續保養的耗材，加上你會開始升級咖啡豆、把嘴養刁，接著豆子越買越貴，長期下來，雖然咖啡品質會更好，但開銷恐怕也不便宜。

網友建議自己手沖，買好濾紙、咖啡豆，自行磨粉或購買已磨好的豆子進行手沖。（圖／shutterstock）

真正想要省錢又喝咖啡的方法，網友揭露，千萬別傻傻地單買超商的咖啡，又貴又沒優惠。建議趁買一送一或有多件折扣時，一次購買大量，網友透露，這樣平均一杯只要20元。另外，更多網友建議自己手沖，買好濾紙、咖啡豆，自行磨粉或購買已磨好的豆子進行手沖。再來，就是直接買濾掛式的咖啡包，都是喝咖啡的省錢妙招。

(中時電子報)