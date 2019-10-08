宜蘭南方澳斷橋已經一個禮拜，國民黨立委質疑蔡政府企圖將責任推給現任國民黨執政的宜蘭縣長林姿妙，完全沒有絲毫檢討究責之心。立法院國民黨團今日上午召開記者會，質疑轉移斷橋事件焦點，粉飾太平一流，執行力和責任感三流，給予最嚴厲譴責，要求總統蔡英文道歉、交通部長林佳龍下台負責。

黨團總召曾銘宗表示，宜蘭縣政府雖曾於2014年、2016年委託健行科大進行檢測，卻獨漏疑似為本次崩塌主因的鋼索項目。前後主管機關港務局、航港局或港務公司21年來均未主動對南澳大橋進行全面性、大型的獨立檢測，自行認定港區為管制區，未依規定檢測，是行政怠惰釀成災害，官僚殺人。

曾銘宗指出，負責南方澳大橋維護的台灣港務公司，從蔡政府上台後成為政治酬庸的位置，前後2任董事長分別是吳宏謀、吳宗榮，各出自「高雄幫」與「台南幫」，皆不具備航運專業。民進黨只看顏色不看專業的人事安排，國營事業淪為肥貓酬庸單位，任由政治凌駕專業，根本是把官職當兒戲。

藍委李彥秀批評，斷橋事件滿一周，看不到蔡政府真正負起政治責任的官員，也看不到斷橋事件的真相。事實真相是甚麼？是蔡政府給不起？還是永遠不願意給？從發包、建造、驗收到例行檢測等過程中，有無疏失、官商勾結等情事？蔡政府永遠不願意給真相、永遠交代不清楚，發生事故只會避重就輕、虛應故事。此外，林佳龍所指派的交通部政務次長黃玉霖代理港務公司董事長，他不但沒有航運相關經驗，還是林佳龍擔任台中市長時的建設局長，又是一個空降、酬庸的例子。

首席副書記長陳宜民表示，斷橋事故一發生，綠營將砲口對準林姿妙猛轟；事實上，此橋在前縣長游錫堃任內發包，在劉守成任內完工開通，兩人均為民進黨籍。包括上屆縣長，蔡政府因私心連換三人，其中的吳澤成現為工程會主委，還要負責報告此案，這沒有角色衝突問題嗎？而承造此橋的立永營造公司，在大橋招標前一年才成立，在建完橋後不久公司即告倒閉，其間沒有私相授受的疑點嗎？

(中時 )