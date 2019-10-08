環保署空保處長蔡孟裕今（8）日表示，《空氣汙染防制法》去年修正後大幅提高罰鍰上限，已有2家業者因偷排廢氣被處以最高額2千萬元。涉及刑罰處分，負責人或行為人遭判刑則有18件，空汙大咖或常客更會加重處罰。還有追繳不法利得、取消優惠待遇、民眾及員工檢舉拿獎金等規定，已有人累積拿到70萬元。

蔡孟裕說，罰鍰是由環保機關開罰單，凡逾排放標準、未依規定設置及操作汙染防制設施等，共14條相關條文罰鍰上限由100萬提高20倍至2000萬元。《空汙法》禁止的空氣汙染行為罰鍰也由100萬提高為500萬元，已有5件因工廠管理不當、引起火災或爆炸等（石化廠或廢輪胎廠大火），遭處500萬罰鍰。

另《空汙法》涉及刑事處分條文有7條，罰金上限由500萬提高為3000萬（需法院裁定），處5年以下有期徒刑者，最低刑度亦提高為6個月。這部分是針對排放管道排放有害空氣汙染物超過排放限值，導致損害他人生命或身體健康之虞者，處以刑事處分。

蔡孟裕說，修法至今遭環保機關移送地檢署偵辦的刑事案件共19件，有14件負責人被判6個月以下有期徒刑，4件判55天以下拘役，1件判無罪。遭判刑併科罰金的有5件（均35萬元以下），違規內容是不遵行主管機關停工、停止操作的命令，非法燃燒有害物質、非法進口冷媒等。

環保署指出，除上述行政及刑事處罰，因違反《空汙法》而有不法利得，無論違法多賺的錢或少花的錢（如防制設備購買及操作維護費用），都會被主管機關追回，並公開在環保署網站。

若被認定違規情節重大，提供優惠待遇的主管機關將停止並追回當年度優惠待遇，往後3年也無法再享有相同優惠。民眾或員工發現有違規或汙染（吹哨者）提出檢舉，經查證屬實，環保機關會從罰鍰提供一定比例金額當獎金。

(中時 )