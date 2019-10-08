《證券時報》報導，受到美國公布貿易管制黑名單影響，今天（8日）開盤後，科大訊飛、美亞柏科雙雙低開。而海康威視、大華股份同時以擬披露重大事項為由，10月8日臨時停牌，這2家企業是全球視頻監控龍頭企業。

美國川普政府揮舞著貿易大棒，再次攪動大陸A股資本市場。美國商務部週一將8家陸企業列入美國貿易管制黑名單，禁止與美國企業合作。具體名單包括，大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、廈門美亞柏科信息有限公司、依圖科技、頤信科技有限公司。

以下是各家公司最新回應：

一、海康威視

針對公司被列入美國貿易管制黑名單，10月8日，海康威視董秘黃方紅表示，海康威視強烈反對美國商務部把公司納入實體清單，這個決定沒有事實根據，呼籲美國政府本著公平、公正、無歧視的原則，重新進行審視，將海康威視移出實體清單。我們必須指出，美國政府的這個決定實質上也將嚴重損害美國本土企業和眾多行業參與者的利益。我們將採取所有合理、恰當的救濟方案，以維護公司和合作夥伴的權益。同時，我們將實施各方面的應對預案，公司有能力持續、穩定地為客戶提供優質的產品和服務。

同時，海康威視午間公告稱，公司被美國商務部納入「實體清單」，公司正在全面評估此事件可能對公司造成的影響，做好應對工作，並與各方面積極溝通。公司股票10月8日起停牌， 不遲於10月10日開市起復牌。公司將於10月9日（星期三）15：30-16：00（北京時間）舉行關於公司被美國商務部納入「實體清單」的投資者電話說明會。

二、美亞柏科

美亞柏科回覆稱：1、公司是國家規劃佈局內重點軟體企業。公司的軟體產品絕大部分為自主研發、具有自主知識產權，少量軟體產品供應商也主要為國內具有自主知識產權的企業；2、公司採購的主要配套硬體產品為通用型和商用型的相關整機和模塊，可替換性強，且絕大部分供應商為國內廠商。3、公司的主要客戶在國內，海外銷售收入佔比很小，不到公司銷售收入的1％。

三、科大訊飛

科大訊飛8日午間公司關注到美國商務部官方網站10月8日公佈信息，科大訊飛等中國科技公司被美國政府列入實體清單。科大訊飛擁有全球領先的人工智能核心技術，這些核心技術全部來自於科大訊飛的自主研發，擁有自主知識產權。列入實體清單不會對科大訊飛的日常經營產生重大影響。我們對於此情況已有預案，將繼續為客戶提供優質的產品和服務。

四、曠視科技

北京曠視科技有限公司8日公告稱，關於今天美國商務部在沒有任何事實根據情況下將曠視列入實體清單，我們對這一決定表示強烈抗議。針對美國商務部的行為，曠視將在各方面採取應對預案，持續用專業、可靠的技術和產品為客戶提供穩定、優質的服務。

另外，商湯科技和依圖科技等均表示，已關注美國貿易管制新增黑名單事項，並將在隨後會給出官方回應。

熟悉大陸A股市場的投資者都清楚，在過去一年多時間裡，圍繞著美國對海康威視和大華股份等中國企業的類似「禁令」，市場也沒有停止過。

早在2018年5月，就有相關媒體報導稱，美國眾議院通過《國防授權法》提案，禁止美國政府和國防部與中興、海能達、海康威視、大華股份等電信、視頻監控設備公司進行商業交易。

當時，海康威視發表聲明稱，關於禁止美國聯邦政府向海康威視等中資企業採購視頻監控設備的提案沒有事實依據和證據，提案人的指控帶有明顯的主觀臆測和偏見，將堅決捍衛公司的聲譽和合法利益。同時，海康威視還指出，從未試圖進入美國政府採購供應商名單，產品通過美國銷售代理渠道進行分銷，可能有個別產品被通過當地集成商和安裝商採購使用。

今年5月22日，海康威視和大華股份雙雙遭遇大跌。其背後是，美國《紐約時報》報導稱，美國政府正在考慮將中國視頻監控公司海康威視列入黑名單，限制其購買美國技術的能力。據報導，美國商務部可能會要求美國公司必須獲得政府批准才能向海康威視供應零部件，以限制該公司獲取有助於為其設備提供支持的技術。

針對美國政府或對更多中國企業採取限制措施一事，5月22日，大陸外交部發言人陸慷在例行記者會上指出：最近大陸政府已經一再表明了中方反對美國濫用國家力量、蓄意抹黑和打壓包括中國企業在內的其他國家企業的一些做法。中方的態度是明確的，也是一貫的。中方在這可以再次重申一下，國家之間的貿易和投資關係，必須是建立在相互尊重和平等互利的基礎上的。

此次美國貿易管制新增的黑名單，涉及到的，是大陸知名的視頻監控提供商和人臉識別技術企業。其中，以海康威視與大華股份最為知名，二者是全球視頻監控龍頭企業。

在A＆S《安全自動化》公佈的「全球安防50強」榜單中，海康威視連續位居全球第一位。2018年大華股份首次躍居全球安防排行榜第二。其中，海康威視業務覆蓋全球150多個國家和地區。

雖說不時遭到不穩定的政治因素干擾，但是，海康威視和大華股份卻展示出了中國技術型公司的強大韌勁。數據顯示，2019年上半年，海康威視實現營業收入239.23億元，比上年同期增長14.60％；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤42.17億元，比上年同期增長1.67％；同期，大華股份實現營業收入108.07億元，同比增長10.11％，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤12.39億元，同比增長14.51％。

其中，2019年上半年，海康威視毛利率為46.33％，比上年同期提高1.83個百分點，其中，境內毛利率46.78％，同比提升2.02個百分點，境外毛利率45.21％，同比提升1.31個百分點。第二季單季度，毛利率為47.39％，創2014年以來單季度毛利率新高。

Wind統計顯示，2019年上半年，海康威視存貨達為86.11億元，同比增長56.36％；其中，原材料為30.22億元，同比增高100.12％。存貨增幅創2014年以來新高，原材料同比增幅創上市以來新高。

機構投資者也注意到了海康威視原料的大幅增長。在9月23日的一次調研中，有機構提到，「公司原材料存貨增長90％左右，庫存商品也增長了30％多」，機構詢問「是否可以理解為是為渠道鋪貨做準備？」

對此，海康威視解釋：美國出口管制實體清單制裁的聲音一直不斷。所以原材料備貨的問題是比較穩妥的舉措。制裁今天沒有，也許明天突然來了，到時候我們要保證生產持續穩定。從華為、中興受到制裁的經歷看，一定量的原材料備貨是現在中國高科技企業保證供應鏈安全的一個相對穩妥的手段，也是企業經營的自然選擇，沒有其他更好的辦法。

此前，中信證券電子組分析師表示，海康威視所需的產品結構裡，需要從美國進口的大部分是後端的服務器，包括intel的CPU，英偉達的GPU，希捷西數的機械硬盤等，此為如遇定點打擊可能影響到的產品。

從性能角度看……大陸國內海思、海光、寒武紀部分產品在性能打折的情況下可以替代；前端攝像頭的成本結構基本是可以國產化的，AI前端產品也可以替代；另安防用芯片已經非常商業化，國內廠商目前也正加速追趕芯片國產化，且公司也可以多商業手段補足。

(中時 )