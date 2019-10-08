台中市環保局日前檢測台中火力發電廠廢水，赫然發現汙染物「硼」居然超標24倍，若接觸過量「硼」，將會影響男性生殖器官、胎兒體重與畸形。立法院國民黨團今開記者會，痛批台電公司草菅人命，國營事業變成無良事業、環境殺手，要求經濟部、台電公司立刻改善廢水排放達到規定標準，同時追究相關職人員責任。

藍委李彥秀表示，中火對於中部地區空污的影響，已經讓中部地區人民對於火力發電深惡痛絕，現在連放流水都超標高達24倍，國營事業變成無良事業，又吃定了能源供給的必需不思檢討，經濟部及能源局應該重新檢視目前各大火力發電廠的放流水品質，否則國營企業帶頭違規，民間企業有樣學樣，如何維護環境品質？

李彥秀表示，違規超標已經令人生氣，經濟部到現在還在說，這個排放標準是明年度的標準，從經濟部到中火強詞奪理更令人心痛。據環保署106年12月25日發佈施行的放流水標準，發電廠放流水若含有汙染物「硼」，應符合5毫克／公升的標準值，台電的說法是刻意規避還是裝傻？

李彥秀要求經濟部和台電，超標就是超標，不要再硬柪，也不要再爭辯法律適用問題，立刻著手改善，不應該讓錯誤的能源政策，錯誤的認知成為台灣人民健康的殺手。

藍委陳宜民指出，去年衛環委員會道中火視察，就發現還在試車的火力發電機組，就已經火力全開，如今發生排放廢水事件，經濟部、台電公司必須究責，懲處相關失職人員。

(中時 )