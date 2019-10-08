梧桐妹寫給賈靜雯卡片曝光。（圖／翻攝自賈靜雯AlyssaChia臉書）

賈靜雯最近雙喜臨門，先是憑著《我們與惡的距離》奪下2019年金鐘視后，7日又歡度45歲生日，她與前夫所生大女兒梧桐妹（Angel）今(8日)稍早在IG再度替媽媽慶生，並表示：「該說的都寫在卡片上了」，而從她寫給賈靜雯的卡片中，可見梧桐妹相當成熟懂事，其中一句「我先在爸爸那邊當個好小孩，也為妳減少壓力」，道出了12歲的她遠赴上海念書主因。

賈靜雯昨曬出了梧桐妹給她的卡片，上面寫道：「有人跟我講說妳會擔心妳不是一個夠好的媽媽，但我在這裡跟妳說，妳是全世界最棒的，而且沒人比得過妳」，又安慰賈靜雯說：「三個孩子的媽一定很累吧，先在爸爸那邊當個好小孩，也為妳減少壓力，以後等我長大了，我一定會回到妳身邊一直陪著妳，幫妳照顧兩個小皮蛋」。

今梧桐妹在IG再曬出多張過去和賈靜雯的合影，寫下：「媽媽～生日快樂，我真的超愛你的，謝謝你把我照顧的這麼好，教會我什麼多事情。雖然我現在在上海，但你要知道我每天每分每秒都想著你」，並表示想說的都表現在卡片上了，再次祝福賈靜雯生日快樂，網友也說：「咘咘長得好像妳啊」、「妳真的很棒！信看了都流淚了，很能體會母親的辛苦」、「懂事的女孩」、「你有個超棒的媽媽」。

(中時電子報)