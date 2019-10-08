桃園市長鄭文燦為時尚雜誌拍攝照片。（桃園市政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市長鄭文燦為時尚雜誌拍攝照片。（桃園市政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市長鄭文燦為時尚雜誌拍攝照片。（桃園市政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

時尚雜誌GQ最新一期內容，竟將桃園市長鄭文燦大改造，只見他披上大衣，還戴上圓框眼鏡紅色套頭毛衣，接連拍了多組時尚照，雜誌出刊後，不少人看了都嚇了好大一跳，市議員黃敬平、牛煦庭也跟風，一起搞怪。

平常跑行程常穿西裝、客家衫的鄭文燦，上了時尚雜誌形象大不相同，照片釋出後，不少網友看了都驚呼「好帥、好潮」，認為政治人物都要來改造看看，還有人敲碗想看高雄市長韓國瑜。

鄭文燦說，GQ攝影師幫他拍一系列搞怪照片，希望用不同方式呈現，讓大家看到不同面貌，過去沒有嘗試過風衣造型，看了一下成果照，笑說就像藝人，被問到要將照片傳給老婆看嗎？鄭笑說「可以啊，她不知道我拍這些照片！」

黃敬平8日正好要拍過年恭喜的照片，一身喜氣洋洋的唐裝卻帶著米老鼠大手套，模仿起鄭文燦的pose，相當搞笑，而牛煦庭則帥氣登場，與鄭文燦有截然不同的風格。

(中時 )