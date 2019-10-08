宜蘭縣陳姓男子，昨（7）日晚間在行駛國道五號返家途中遇到國道警察攔查酒駕臨檢，卻疑似太過緊張導致身體不適，當場昏厥不省人事，經緊急送醫救治仍宣告不治，家屬質疑警方有執法過當之嫌，全案已報請檢察官相驗及偵辦。

家住宜蘭縣冬山鄉、41歲的陳姓男子，7日晚間從宜蘭市開車返家，行經國道5號南下42公里處時遇到國道警察實施酒駕臨檢，警方在對陳某進行第二次酒測時，陳某疑似過於張，導致身體出現狀況當場昏厥，且送醫急救無效；家屬難以接受，質疑警方執行酒測過程或有不當之處，要求警方釐清整個過程。

國九隊則說明表示，當時值勤員警對陳某先後執行兩次酒測，第一次以簡易檢知器的酒測結果出現酒精反應，於是請陳某下車以酒精分析儀做進一步測試，此時陳姓男子表示要先休息，員警也同意讓陳姓男子休息約10分鐘後才做第二次酒測。

重做酒測時，陳某先是因呼氣不足呈現檢測無效反應，員警於是告知如果拒測將會面臨18萬元的罰鍰，隨後再次進行酒測，不料陳某突然出現過度換氣狀況當場倒地不起。值勤員警見狀立即通報請求派遣救護車，並對陳某施以CPR，陳某一度恢復正常呼吸意識，但生命跡象又立刻轉弱，員警於是持續實施CPR，直至救護車抵達現場再交由救護人員接手急救，並送往羅東博愛醫院救治，但陳某仍在晚間21時21分宣告急救無效死亡。

國九隊表示，經醫院抽血檢測結果，陳某的血液中有酒精成份反應，全案也已經報請檢察官相驗，並由檢察官展開後續

的偵辦。

(中時 )