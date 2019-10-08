國民黨副主席兼秘書長曾永權兼競選總部總幹事，今(8)日上午邀集中央黨部主管，與韓國瑜競選辦公室進行工作會報，討論選務、文宣等各事項分工合作內容。會議決議，韓競選總部將於11月初正式成立，總部設於高雄市，並在台北市八德大樓成立北部競選辦事處。該項會議與會人員包括韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、韓辦執行長林國正、中央黨部主管等。

(中時 )