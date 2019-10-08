韓國瑜競選總部 11月初正式成立 14:302019/10/08 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中央上午與韓國瑜競辦開會，決定11月初正式成立競選總部。（黃福其／攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副主席兼秘書長曾永權兼競選總部總幹事，今(8)日上午邀集中央黨部主管，與韓國瑜競選辦公室進行工作會報，討論選務、文宣等各事項分工合作內容。會議決議，韓競選總部將於11月初正式成立，總部設於高雄市，並在台北市八德大樓成立北部競選辦事處。該項會議與會人員包括韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、韓辦執行長林國正、中央黨部主管等。 (中時 ) #競選 #總部 #韓國瑜 #競選總部 #幹事 也許您會感興趣 推薦閱讀 做自己 韓國瑜絕地重生 04:102019/10/04 時論廣場 當著李佳芬面 韓粉會長嗆高雄市民 14:072019/10/04 政治 韓國瑜的副手確定了？周錫瑋親自回應了 14:102019/10/04 政治 韓國瑜民調低是假的？黃暐瀚這樣看 14:362019/10/04 政治 韓民調低 曾挺綠高雄滷肉飯老闆娘曝基層心聲 17:202019/10/04 政治 李艷秋： 韓國瑜問題在於「討厭度」領先 17:472019/10/04 政治 韓國瑜下架蔡英文靠這兩招 04:102019/10/07 時論廣場 韓國瑜票從哪來？名經紀人樂觀列出8票源 10:092019/10/07 政治 黨內各懷鬼胎 新黨勸韓離開國民黨 15:312019/10/07 政治 黃光芹為何狂黑韓？原來竟是從這件事開始... 16:062019/10/07 政治 政治熱門新聞 國慶不辦升旗典禮遭批 侯友宜霸氣回應 - 政治 韓國瑜一語意外讓蔡中槍！洛杉基喊：最大的反諷 - 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 - 政治 新北不辦國慶升旗典禮理由是這個 葉毓蘭痛批侯友宜 - 政治 遭林郁方點名 朱立倫親自回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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