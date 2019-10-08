一名L姓男子2年前趁隙帶小三C女到大陸旅遊，2人在飯店內盡情翻雲覆雨，還HIGH到拍起性愛片當最兩人愛的紀念作為平日觀賞用，未料L男一對國小兒女在打完爸爸手機時，竟然發現內有爸爸的「啪啪片」，立刻傳給媽媽告狀，讓這起姦情意外曝光。

L男的妻子接到兒女傳來的父親性愛影片後，整個抓狂，立刻向法院怒告丈夫與小三通姦。但開庭時L男與C女一度表示影片是網路流傳的性愛片，但遭起訴後，在法院卻改口表示，兩人確實有一起出國，但發生性關係的地點在東南亞，企圖閃避司法審判權。

但法官從影片中抽絲剝繭，宛如柯南辦案，從性愛片中拍攝到的大型行李箱研判，應該是採托運方式，於是向兩人搭乘的航空公司調閱紀錄，發現兩人前往東南亞時並未托運行李，但是去大陸時卻拖運了三件，因此發現兩人「床戰」的地點應在大陸天津。

法官最後認定，大陸地區亦屬中華民國領土，因此依通姦、相姦罪判L男與C女各5月、4月有期徒刑，均得易科罰金，民事部分則需連帶賠償L男妻子45萬元確定。

(中時電子報)