衛生福利部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精采活動。基隆醫院史蹟藝文展覽特邀台灣攝影學會黃樹林老師發表個人攝影展。(吳康瑋攝)

衛生福利部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精采活動。基隆醫院史蹟藝文展覽特邀台灣攝影學會黃樹林老師發表個人攝影展。(吳康瑋攝)

衛生福利部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精采活動。基隆醫院史蹟藝文展覽特邀台灣攝影學會黃樹林老師發表個人攝影展，基隆醫院院長林慶豐現場表示，藝術也有治療的效果，希望透過系列活動，可以點亮病患的雙眼，改善病情，也藉由攝影作品，題點觀賞者們應把握人生的每一個瞬間，並開創新的未來。

基隆醫院122週年院慶系列活動在8日上午10點在第一中庭舉辦黃樹林老師個人攝影展揭幕茶會，也揭開院慶系列慶祝活動的序幕。林慶豐指出，基隆醫院122週年院慶除了藝文展覽，更將有包括長照服務的開辦、學術論文發表、員工健康促進活動、優良員工表揚等，藉由院慶不僅感謝同仁的付出，也營造守護基醫健康職場文化。

衛生福利部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精采活動。基隆醫院史蹟藝文展覽特邀台灣攝影學會黃樹林老師發表個人攝影展。(吳康瑋攝)

衛生福利部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精采活動。基隆醫院史蹟藝文展覽特邀台灣攝影學會黃樹林老師發表個人攝影展。(吳康瑋攝)

黃樹林致詞說，他本身不善言辭，並在退休後，以影像紀實與記錄情感，希望透過光影、線條、色彩、空間、質感所完成的優質的作品可以藉這次展覽，與觀賞者產生共鳴，更點亮了院史走廊的每一個角落。攝影展的展出時間為即日起至12月31日，歡迎民眾前來觀賞。

衛生福利部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精采活動。基隆醫院史蹟藝文展覽特邀台灣攝影學會黃樹林老師發表個人攝影展。(基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真)

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