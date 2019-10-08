第19號颱風哈吉貝已成今年最強颱風。根據日本氣象廳目前預測，哈吉貝行進路徑可能會有兩次轉向，從原本預測的直撲日本關西地方，改為12日到13日直撲關東地方，國人若預計於週末國慶連假前往東京等關東地方旅遊，須特別留意陸空交通是否停擺，隨時關注各交通公司官網的相關資訊做好相關準備。

據《中央社》報導，日本氣象新聞公司（weather news）指出，哈吉貝目前中心氣壓已降到915百帕，成今年最強颱風。從衛星雲圖可看出外圍雲系幾乎呈現圓形；颱風眼雖然非常小卻很清晰，顯示出哈吉貝的強度。

根據日本氣象廳在日本時間7日上午9時的數據，哈吉貝中心氣壓915百帕，中央附近最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺；就規模來看，屬大型颱風；就強度來看，則是日本颱風分級最強的猛烈颱風。

就目前預測路徑來看，哈吉貝可能在11日從原本的西北西方向轉向北方行進，並在12日再轉向東北方向行進，讓哈吉貝對日本的影響可能從西日本擴及東日本到東北地方等地。

日本氣象新聞公司指預測哈吉貝威力到10日最強，之後中心氣壓稍微上升；目前預估哈吉貝12日上午會抵達紀伊半島（日本本州中部向南突出的半島）外海，且保持中心附近最大風速每秒45公尺的威力；到了13日，哈吉貝仍然保持強烈威力，有可能直撲本州的關東地方等地，都可能吹起瞬間超過每秒40公尺的強風，必須嚴防建物玻璃等破損及大規模停電等災情，特別是陸空交通可能受到颱風長時間侵襲而癱瘓。

(中時電子報)