為期10天的「台中爵士音樂節」即將在11日登場，台中市警察局第一分局將在主場的市民廣場及草悟道實施交通管制，平日管制時間為下午4時至晚間10時；假日則是下午2時至晚間10時，呼籲民眾盡可能搭乘大眾運輸工具前往。

台中市政府文化局主辦的「台中爵士音樂節」，每年吸引大批民眾前來參加，活動今年將邁入第17年，將在主場市民廣場、草悟道及山海屯等副場共推出50多場演出。警方將於11日至20日在主場附近，實施交通管制措施。

警方表示，管制時間，平日(10月14日至18日)：16時至22時；假日(10月11至13日、19日至20日)：14時至22時。封閉路段，為館前路(公益路至英才路470巷)及公益路155巷(公正路至公益路)等2處路段，都禁止車輛進入。

另有禁止左轉路口，包括公益路與美村路口、公益路與中興街口、英才路470巷與中興街口：往市政府方向車輛。公益路與館前路口、公益路與公益路155巷口、公益路與英才路口：往火車站方向車輛。公益路與英才路口、公益路與公益路155巷口：往科博館方向車輛。

(中時 )