網友發文詢問「台北市的房子到底在貴三小？」(圖/截自PTT)

薪資漲幅跟不上房價，年輕人直呼「根本買不起房子」，有網友指出，日前去看了一棟40年的破舊老屋，竟然要價3485萬，讓他忍不住在PTT上PO文詢問「台北市的房子到底在貴三小？」有內行網友揭穿背後真正原因指出「值錢的是地」、「買地送爛屋」。

原PO以「40年破舊老屋3485萬是在蔥三小」為題在PTT發文「台北市一堆破爛屋子，今天看到四十年屋子，40坪，3485萬，這到底是在貴三小？真有人靠工作賺到能買一個3485萬的破屋子？台北市的房子到底在貴三小？」

貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛留言「台北的房子老早就炒翻天了，電梯大樓還比公寓更扯」、「沒錢就別買市中心」、「如果是大安區，森林公園半徑300公尺都算合理」，有人砲轟「世界奇觀呀！台北人可以催眠自己巴黎」、「智障賣智障」、「洗洗睡比較快」。

也有網友回應「應該是有包括那塊地吧」、「買地送爛屋」、「值錢的一直都是地」、「土地增值勝過房，很多人一輩子都買不起」，一致認為台北房價貴的真正原因在於土地會增值。

(中時電子報)