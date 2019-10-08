提升民眾休閒生活，臺中市政府在大里區草湖溪畔規畫自行車道，目前僅剩銀聯一橋至貴妃登山步道間的第3期工程尚未施作，立委何欣純爭取中央補助、配合市府經費，預計年底將動工興建，觀光旅遊局8日舉辦工程說明會，地方民代呼籲要注重夜間照明及交通。

包括立委何欣純及臺中市議員李天生、林德宇等人都參加工程說明會，何欣純指出，草湖溪自行車道分為3期施工，第1期從聯銀一橋至美群橋、2期從美群橋施工至大峰橋，目前都已完工，僅剩第3期銀聯一橋至貴妃登山步道的「最後一哩路」。

為完善草湖溪自行車道，何欣純表示，日前爭取體育署1700萬元經費，配合市府自籌款680萬元，預計年底可動工，經興建經健東路、健民橋的自行車道，長約1.48公里，銜接1、2期部分總長約5.5公里，結合竹仔坑生態環保園區等設施，將建構草湖溪休閒遊憩路網。

配合自行車道的修建，市府同時將建置安全欄桿、牽引道與休憩節點、植栽綠美化等設施，李天生、林德宇強調，此工程設計應注意交通安全維護並融入在地元素，特別要注重入口意象及夜間照明部分。

(中時 )