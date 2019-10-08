即將進入4天國慶連續假期，交通部高速公路局預估，連假期間國道車流以旅遊性質為主，前兩天南下車流較多，後兩天轉為北上車流為主，而明日下午4時左右會出現第一波南下車潮，預估到晚間8時左右舒緩。

高公局規劃的國道疏運措施，包括高乘載管制、匝道封閉、差別費率、暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，其中10月10日至12日凌晨0至5時，高速公路全線暫停收費，13日則延長到0至10時免收費，若收假日要北上返回工作崗位的民眾，建議提早上路。

高公局表示，明日下午4時左右，會出現第一波南下車潮，都會區路段夾雜下班與返鄉車流，預估到晚間8時左右能舒緩。10日的國道交通量最大，達122百萬車公里，以南下車流為主，行車時間是平日的3至5倍。

北上最塞則出現在12日，行車時間是平日的3至5倍，國道5號宜蘭至坪林的行車時間更會達到平日的7倍。

高速公路局指出，由於國慶非民俗節日，預估國道車流以旅遊性質為主，往風景區的路段車流較多。針對國慶連假期間高速公路尖峰時段與路段，高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

(中時 )