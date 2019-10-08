部分高中數學教師擬發起連署，呼籲大考中心於112年開放科學型計算機進入學測數學科考試。全國教師工會總聯合會(全教總)表示支持，他們認為開放科學型計算機進入數學測驗，正是落實108課綱。

全教總表示，108課綱在基本理念裏明訂「數學教學應培養學生正確使用工具的素養」，且明文「……重視計算工具的有效運用。計算工具教學應從計算機開始，逐漸引導學生使用各種高階工具」，可見得計算機的使用是數學科素養之一，且是「運用工具」的起點。

全教總表示，大學考招如能開放數學科使用科學計算機，不僅將能促使學校落實108課綱的目標，且在命題的題型和內容上將更有彈性和空間，以了解考生是否具備「素養」。而學生不必再耗費大量時間去作機械性的計算，可以讓數學科的教學更具有靈活性並培養更高層次的應用、創造能力。

然而，社會大眾一向重視大學考招的公平性，使用計算機馬上引起「如何確保考試公平性」的疑慮，而未來題型會如何變化？也引起不少教師、家長的擔憂。

全教總指出，任何考招制度的改變，都會引起疑慮和不安，而解決問題的方法不是裹足不前，而是面對問題解決。對於民眾所關心的考試公平性，以及題型變化的焦慮，大考中心和教育部都應該在「開放使用計算機的前題下」，思考公平性的做法，並早日公布開放計算機使用後，可能出現的題型和範例。

(中時 )