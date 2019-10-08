中壢後火車站附近民宅暗藏春色，警分局長路過眉頭一皺，破獲地下脫衣陪酒酒店。中壢警分局長劉印宮日前督勤行經中壢火車站後站時，發現幾名男子形跡可疑行色匆匆，交由轄區派出所調查，發現該處竟為地下脫衣陪酒酒店，一舉搗破該色情集團。

八大行業經營者因怕警方取締，僱有把風、設置監視器、無線電等，增加警方查緝難度。警方表示，想入店消費多需熟客或透過熟客介紹，電話聯繫反覆確認後始能入內，一般消費者若無人帶領，想要一探究竟是相當困難的。

中壢警分局長劉印宮日前督勤行經中壢火車站後站時，警覺發現幾名男子形跡可疑，下車後四處張望，隨即與一旁等待的另名男子步入一處民宅，劉印宮直覺可疑，便交由轄區派出所明查暗訪，發現該處竟為脫衣陪酒酒店。警方布線埋伏多時，待時機成熟便動員大批警力持搜索票一舉搗破該色情集團。

中壢分局執行執行為期一周的「緝賭靖黃專案」，共計查獲無照電玩9件20人23檯，取締色情，共計13件48人。警方表示，此次能夠一舉偵破此地下酒店，全靠警方走動式深入轄區治安死角，未來會持續深入社會角落，續掃蕩轄內賭博色情，淨化轄區治安。

(中時 )