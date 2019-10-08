美台商會主辦的「美台國防工業會議」正式於美東時間7日上午在美國馬里蘭州埃利科特市舉行，國民黨立委許毓仁轉述美國在台協會（AIT）主席莫健談話表示，在台灣關係法（Taiwan Relations Act）的基礎上，美方樂見台灣能維持防衛自主的能力，但除短期需要外，更應針對後備軍力（Reserve Force）做長期投資。

此外，莫健並指出網路資訊安全（Cybersecurity）已成為不對稱戰爭中的決勝關鍵，台灣必須加強防禦。許毓仁表示，這是美台國防工業會議首次將資訊戰爭列為重要議題，他並受邀擔任此次座談講者，並提出「美台資安聯防」的國防概念，獲美方肯定。

許毓仁認為，「決勝於千里之外」是資訊戰的重要特徵，若不注意恐將成為中華民國國防的破口。許毓仁表示，基礎建設是國家層級的設施，一旦遭受攻擊，將癱瘓民生與國家機能，台灣的資訊安全防衛能力相對弱勢，除應強化資訊安全防護網外，更應加強資安人才的培育。許毓仁建議，或可透過美台雙方共同投資，培養資安人才，建構「美台資安聯防」，將能創造強大的美台資安防衛連線。

許毓仁指出，半導體產業是台灣的經濟命脈之一，卻也成為重大的資安漏洞。根據FireEye2019年的M-Trends研究報告指出，全球企業從開始遭受駭客入侵到發現後進行處置前的潛伏期，平均長達78天，亞洲地區潛伏期為204天，是全球平均值3倍的時間，臺灣企業也無法悻免。

許毓仁大膽預測，下一波的資訊戰入侵恐怕將從工業供應鏈開始，美方也對此觀點表達贊同。本屆美台國防工業會議主要以台灣總體防衛概念（ODC, Overall Defense Concept）的未來和發展進行討論，探討新興科技如何影響台灣的總體防禦策略，以及美國與台灣在國防策略上的合作可能性。

莫健開場致詞即提到，上個月甫解密的白宮內部文件也披露了1982年時任美國雷根，簽署八一七中美聯合公報時的真正意旨，同意若是中國不放棄以武力解決台灣問題，美國就不會減少對台的軍售。基於這一份備忘錄，美方會持續針對台灣需求，提供相對應的武器項目。莫健也提到，希望中華民國立法院能夠支持增加5.2％的國防預算，尤其是M1A2T戰車以及F-16V軍購特別預算，讓我國不論是數量、品質上，都能夠維持防衛自主的能力。

(中時 )