代謝及減重中心門診特製坐椅比一般大三分之一，可承重300公斤，慈濟醫療志業林俊龍執行長（左二）好奇端詳。（王文吉攝）

代謝及減重中心設置健身房，鼓勵病患運動達到健康目標。（王文吉攝）

為預防因肥胖引發慢性疾病的機率，台中慈濟醫院整合外科、內分泌、中醫、精神科與睡眠呼照護等，成立代謝及減重中心，8日正式啟用。出席揭牌儀式的減重界權威醫師均肯定院方為「重量級」患者量身打造跨科門診空間，多位成功減重個案出席致賀，成為最佳見證。

慈濟醫療志業執行長林俊龍、台中慈濟醫院院長簡守信與全台減重權威齊聚共同揭牌。代謝及減重中心位於台中慈濟醫院1樓，佔地超過360坪，除2間診間，另有治療室與諮詢室，並設置健身房，鼓勵病患運動達到健康目標。

代謝及減重中心主任李旻憲表示，肥胖會引發高血壓、糖尿病等代謝性疾病，佔台灣洗腎人口大宗，尤其年輕型糖尿病人約有7成是肥胖造成。只要初期給予指導注意體重及代謝問題，就能及早防範因肥胖引起的慢性疾病。

李旻憲指出，代謝及減重外科團隊累積2千多例成功減重案例，中心整合外科、內分泌科、中醫、精神科與睡眠呼照護等，成立多科專業團隊，針對過重、肥胖與病態性肥胖族群個別需求，提供早期體重管理、內科運動飲食控制，共同照顧代謝疾病患者，達到減重成效。

簡守信表示，代謝及減重中心的候診室特製沙發、診間特大看診椅、加粗床腳的治療床及體重計等，都可以承重300公斤；減重病房的病床可秤重，並使用加大便盆椅，開刀房的手術床也是特定規格，全為「重量級」病患量身打造。

(中時 )