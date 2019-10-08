韓家軍推出刺客插旗台中海線！「最強菜農」林佳新確定獲得國民黨徵召參選台中市第一選區立委，將與立法院副院長蔡其昌直球對決。林佳新因質疑總統蔡英文「論文門」，被親綠粉專譏笑只有國中學歷質疑人家的博士學歷。林佳新再於臉書反擊「你是在變相告訴我階級制度嗎？！」網友也力挺「不用擔心，起碼我們的國中畢業證書是真的，佳新加油！」

國民黨中常會通過提名「最強菜農」林佳新，參選台中市立委第 1選區，使國民黨立委選增加一位「韓家軍」，將對上民進黨籍立院副院長蔡其昌。

林佳新被親綠粉專製圖譏笑只有國中學歷卻質疑蔡英文的博士學歷，林佳新在臉書回擊「你是在變相告訴我階級制度嗎？！」他說「我在臉書有說我國中畢業，我並沒有迴避。這個粉專用這種方式這樣打我，不過是歧視我沒有學歷而已，這就是我現在不支持民進黨的理由：他們打從心裡瞧不起我們基層，只要我們的票而已。」

林佳新批，「更可惡的是，我問了三句話，有哪句不對。我沒有要蔡總統拿論文出來，我只要她自己說他有論文口試，口試有過，而且當初有藍皮論文書，我就信。這哪裡不對，這跟我是什麼學歷有關係嗎？直球對決很難嗎？」他說，1450粉專這樣做正是證明民進黨執政邪惡的本質!

網友留言「國中畢業到底怎麼樣， 我倒是覺得佳新文筆 思路很好呢！！」、「佳新雖然只有國中畢業，但是你的論述能力.農業專業知識與對法規瞭解根本是博士級的好嗎!」、「學歷不代表能力 更不代表正義 佳新加油 庶民挺你前進立法院」、「不用擔心，起碼我們的國中畢業證書是真的，佳新加油！」、「不是每個人都有一個黨國關係良好能從中獲利累積諾大家產能娶三妻四妾讓女兒大學就開跑車的爸爸吧！」、「幾個博士總統也沒有把國家帶向富庶繁榮，甚至越治越亂，我們庶民期待並選出一個國中學歷的專業農民為農民喉舌有什麼不對？」

(中時電子報)