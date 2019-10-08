大政治大爆卦-無色覺醒》綠色國慶滿滿謊言？ 酸高雄鑿壁偷光 假新聞安倍賀電 15:002019/10/08 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》綠色國慶滿滿謊言? 酸高雄鑿壁偷光 假新聞安倍賀電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 駐大阪經濟文化辦事處福岡分處4日在福岡舉辦中華民國108年國慶酒會，日本正副首相致賀電，並且在署名賀電中直接稱呼「中華民國」，但隨即被日本首相府否認有此事。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #中華民國 #國慶 也許您會感興趣 推薦閱讀 建政與建國的糾結 04:092019/10/04 論壇廣場 郵局驚見這景象 網：感恩韓市長！ 09:042019/10/04 政治 國慶貴賓證好綠 詹江村爆： 中華民國跟國旗被消失了 13:272019/10/06 政治 旋風席捲中和 李佳芬：盼齊支持韓讓中華民國更好 15:092019/10/06 政治 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 中華民國派大團結 04:102019/10/08 時論廣場 民間組織舉辦「愛國旗愛國家國慶大會」 10:532019/10/08 政治 國慶主視覺是「偽國旗」？詹江村痛批不倫不類 11:042019/10/08 政治 港澳iOS 13中華民國國旗被「河蟹」消失無蹤 港網民議論 11:212019/10/08 科技 搶藍選票？蔡英文推中華民國不分你我影片 12:422019/10/08 政治 政治熱門新聞 國慶不辦升旗典禮遭批 侯友宜霸氣回應 - 政治 韓國瑜一語意外讓蔡中槍！洛杉基喊：最大的反諷 - 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 - 政治 新北不辦國慶升旗典禮理由是這個 葉毓蘭痛批侯友宜 - 政治 遭林郁方點名 朱立倫親自回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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