基隆崁仔頂為北台灣最大的魚貨市場，從凌晨營業起至早上6點，各地的餐廳、漁販都會到此採買新鮮魚貨，但近日卻傳出有民眾抱怨在魚貨拍賣結束後，現場餘留堆積如山的保麗龍盒與垃圾散發沖天臭氣。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

基隆崁仔頂為北台灣最大的魚貨市場，從凌晨營業起至早上6點，各地的餐廳、漁販都會到此採買新鮮魚貨，但近日卻傳出有民眾抱怨在魚貨拍賣結束後，現場餘留堆積如山的保麗龍盒與垃圾散發沖天臭氣。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

滿地垃圾，散發惡臭？基隆崁仔頂為北台灣最大的魚貨市場，從凌晨營業起至早上6點，各地的餐廳、漁販都會到此採買新鮮魚貨，但近日卻傳出有民眾抱怨在魚貨拍賣結束後，現場餘留堆積如山的保麗龍盒與垃圾散發沖天臭氣，讓環保局每天都須要花上至少5、6個小時來派員清理，附近居民每天抱怨連連，希望能有所改善。

基隆市議員童子瑋指出，在地的商家其實都很自律，但很多外縣市來採購的魚販只把購買的魚貨載走，可裝魚貨的保麗龍盒就直接丟在原地，滿地的保麗龍盒影響市容觀瞻，散發的臭味更讓當地民眾臭得苦不堪言，若是有遊客經過留下的印象，也只剩惡臭。他說，目前每天都由環保局派員來花好幾個小時收拾，期盼政府能研擬解決辦法，來改善長久的惡臭。

被派裡前往的清潔人員指出，現場不只是保麗龍盒，還有一堆垃圾混雜在裡面，一早要先將垃圾分類後，才能開始整理殘餘的保麗龍盒，並送到垃圾場集中處理，但因人手不足，免天都只有3個人與3輛車分批清理載運，通常從早上6點多清理到中午才能結束，尤其是每個星期二、六的數量更是特別多，讓他們非常困擾。

崁仔頂聯誼會長彭瑞祺表示，大多外地來的批發魚販都為圖方便亂丟，目前已印製約二萬張的勸導單發放，雖然一開始大家都會盡量配合，但一陣子後又故態復萌，現在已極力勸導魚販保麗龍盒及垃圾集中放置，若再不配合就會請環保局及警察局開單逞罰。

(中時 )