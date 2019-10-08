取材自「世界十大鬼船」背景的電影《鬼船瑪麗號》，歷史上曾有一艘號稱是「世界十大鬼船」之一的「瑪麗賽勒斯特號」（Mary Celeste），其經歷跟本片情節不謀而合，也更添本片故事的真實驚悚感。

《鬼船瑪麗號》是蓋瑞歐德曼首度挑戰恐怖片演出。（圖／采昌國際多媒體）

《鬼船瑪麗號》描述一位努力為生活奮鬥的父親，滿懷希望地準備展開租船事業，並在拍賣會上購得一艘名為「瑪麗號」的古船。他興高采烈地帶著妻子和兩個女兒出海遊玩，沒想到一場歡樂的家庭旅遊，卻因為一連串不可預知的死亡事件，成為一場揮之不去的夢魘…。 導演麥克高伊身為數集《美國恐怖故事》影集的導演與攝影指導，對他來說，結合「恐怖」與「水域」兩個元素，是最自然不過的事，他對此表示：「我知道那種放眼望去，看不到陸地，一片汪洋無際的感覺，只能倚靠幾十英尺的木頭和金屬漂浮在水面上。在過往數十年的電影經驗當中，我知道不論是在水面上或水面下製作電影，都是非常有挑戰性的事情。結合水域和恐怖片在一部電影當中，不是太天真，就是要享受在風暴的中心，而我一點都不天真。」值得一提的是，在本片開拍第二天，蓋瑞歐德曼就跑去對導演說：「我對你這個導演超有信心，我會做任何你需要我做的事情。」無疑是對導演與本片的高度肯定。

《鬼船瑪麗號》海報。（圖／采昌國際多媒體）

號稱是「世界十大鬼船」之一的「瑪麗賽勒斯特號」曾於1872年，在大西洋被一艘加拿大前桅橫帆雙桅船Dei Gratia（意即承蒙天恩）發現於亞述群島附近，全速朝向直布羅陀海峽航行，不過船上並未發現任何人。加拿大船員們找到瑪麗賽勒斯特號時，船身有些斑駁，但整體仍具備良好的航海功能，只不過船上竟然已經空無一人，讓人不寒而慄。此後，瑪麗賽勒斯特號便成為許多遊戲及恐怖小說的必備橋段，也更添本片故事的真實驚悚感。

《鬼船瑪麗號》電影預告

(中時電子報)