美國薪資不高的老師為了生活，現在有了新副業：上網找「甜心乾爹」(sugar daddy)賺外快。根據統計，每五名老師就有人兼做至少一份差事以補充薪水不足，很多老師當優步(Uber)司機或在餐廳端盤子。

根據 SeekingArrangement網站，女生每月平均從糖爹手中獲得2800元(約台幣9萬元)。化名諾拉(Nolah)的內華達教師分享她的經歷，平日晚上在紅龍蝦(Red Lobster)當服務生，另一份工作則多虧了約會網站SeekingArrangement的甜心乾爹，她看到這個號稱全球最大，以零用錢為基礎的互利媒合網站，提供單次晚餐、周末(或更長的)旅行服務，讓逾萬名老師藉與糖爹約會賺錢貼補家用。。

諾拉說：「我在孩子睡覺後去約會，大啖牛排和龍蝦，還帶著500元回家。」她無奈表示，「我知道教職不會讓我賺進大錢，但我連基本開銷也無法負擔，也沒想到有碩士學歷的我得靠人供養。」

雖然這些人從不隱瞞自己身為老師的身分，不過有名女老師艾麗西亞（Aleecia）分享，她曾經遇到學生的爸爸，也是令他相當尷尬，不過最後她辭掉老師的工作，因為做這個好賺多了。

SeekingArrangement提供誘人的選擇，讓逾萬名老師藉與糖爹約會賺錢貼補家用。

化名麗莎(Lisa)的亞利桑納州教授擁有博士學位，但首份全職工作的薪水只有3萬3000元；教書的薪水不夠她生活，所以她兼了兩分差，在社學學院教書並擔任吧檯服務生。

某天一名酒客提及SeekingArrangement，麗莎坦言「擔心是性服務」，但她仍建好簡歷，並找到許多互惠的老男人，「他們有錢，想找人分享。」

麗莎說，她的糖爹多屬長期關係，「有一人幫我付房租，另一人贊助我的拍攝計畫，還有一名長期合作的男子每周給我零花。」

(中時電子報)