國民黨昨召集22縣市黨部主委，召開「2020二合一大選誓師 (主委會報)」，黨主席吳敦義表示，一定要同心協力，每張選票都要設法爭取，讓韓國瑜能當選總統，國會也要達到60席的目標。國民黨發言人洪孟楷提及，韓國瑜應從三方面著手，重新設定戰場、找出方向，並表示好好打下半場的大選戰，現在才正要開始。

吳敦義昨提及，經過國民黨最公平、公正、公開的初選，選出韓國瑜代表國民黨參選總統，大家一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓國瑜當選總統。吳敦義並表示，國會攸關法律案、預算案與國家重大政策的審議，重要性無與倫比，立委選舉也必須要贏，他訂了113席中達到60席的目標。他強調，有好的立法委員，配合國民黨提名的總統，才能重返執政，撥亂反正。他強調，對於不公不義、違法違憲的法規，要設法撥亂反正，這是即使地方選舉大勝，但中央選舉非贏不可的重要目標。

洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中指出，他認為韓國瑜應該思考並儘速調整的部分，包括找出副手、儘速請假、拋出議題，重新設定戰場、找出方向。洪表示，選戰是滾動的，好好打下半場，選戰才要開始。

(中時電子報)