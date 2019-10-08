民進黨今天舉行新助力－民進黨婦女部行動胖卡車亮相記者會；民進黨主席卓榮泰受訪表示，選戰只剩下最後95天，黨部已經轉換為選戰團體，在總統立委選舉中，各地競選總部已經要合而為一，希望在目前總統選情比較穩定的情況下，立委跟政黨票也能讓人民對民進黨再一次信任，總統連任、立委連任是民進黨的目標。

此外，前行政院長賴清德將在月中赴美為民進黨總統及所有立委參選人造勢，至於蔡賴配是否已經成局？卓榮泰說，目前人在歐洲的賴院長的行程會在10月15日到美國接上行程，民進黨中央已經做好整個聯繫工作；至於美國演講與回國之後，整個競選團隊會希望賴院長扮演何種角色？會再來從長計議，但正如蔡總統所說，「沒有人可以缺席」。

至於被問到，台北市長柯文哲推電子支付，要求教育局全面規劃智慧販賣機進入校園的爭議；卓榮泰認為，任何政策討論過程中都要跟人民說，若有不一樣的結果或者政策，應該要告訴人民理由，台北市政府從去年至今態度與政策的轉變讓人摸不著頭緒，尤其資通訊的安全顧忌，有沒有照顧到，這個討論可以進行，但他不希望善變變成常態，這樣會讓人民無所適從，希望促請台北市政府注意到人民的感受。

(中時 )