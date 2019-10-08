台南市環保局仁德區隊夜間清運車司機陳延杰與隨車隊員王進登，10月1日晚間6時30分許執行垃圾清運途中，行經仁德區一甲里忠義路241巷口，突見一自小客車疑自撞電線桿且車體冒煙，兩人見狀立即上前救援，搶救車內2名大人及6個月大嬰兒，助重傷嬰兒恢復心跳，直到救護車抵達，才返回崗位繼續清運垃圾，遺憾的是，嬰兒最終仍是宣告不治。

這起車禍發生在1日晚間，當時目睹的民眾都民眾無人敢靠近，陳延杰先行向對面檳榔攤尋求協助報警，隨即王進登也協助從前座將駕駛拉出，陳則將後座乘客拉出，同時發現女乘客懷抱一名約6個月大嬰兒，臉部已發黑，因女乘客驚慌大哭，陳員一方面安撫女乘客，並與一名路過的護理師共同將嬰兒施以急救約20秒，嬰兒口中吐出異物，恢復心跳且臉色也好轉。

二人待救護車到達時，才繼續執行線上收運垃圾之勤務。擔任清潔隊員2年的陳延杰說，第1次遇到這種意外，但當下沒想太多，只想著救人。他自己也有一個2歲大的兒子，身為人父，他說，看到受傷的小嬰兒在眼前，「不救的話，覺得對不起他！」

當天執行勤務結束後，兩人心繫嬰兒狀況，打電話到仁德消防隊確認後續狀況，確定送醫時仍有心跳，陳延杰感到很欣慰，不過，遺憾的是，幾天後仍是聽到嬰兒宣告不治，讓人唏噓不捨。

環保局長林淵淙表示，環保局清潔隊員除平常協助民眾清運垃圾外，於公務值勤中遇緊急突發事件時，也能臨危不亂、見義勇為，協助民眾脫離險境，生命獲救，實在值得嘉許，環保局也將公開表揚嘉許該兩名清潔隊員，同時呼籲大家若遇車禍也能協助報警，待有專業救護人員時才可移動傷者，避免傷者可能二次傷害。

(中時 )