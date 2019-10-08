美國商務部於當地時間7日表示，將8家中國企業列入美國貿易管制黑名單，禁止與美國企業合作。其中包括大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、廈門美亞柏科信息有限公司、依圖科技、頤信科技有限公司。對此，多家中國公司緊急發表聲明回應。

界面新聞8日報導，商湯科技在官方微博發表聲明指出，其嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規。同時，透過制定並實施嚴格的人工智慧技術使用的倫理標準，讓人工智慧技術能獲得正確的應用，以最負責任的態度推動人工智慧技術發展。

北京曠視科技有限公司表示，關於美國商務部在沒有任何事實根據情況下將曠視列入實體清單，對這一決定表示強烈抗議。針對美國商務部的行為，曠視將在各方面採取應對預案，持續用專業、可靠的技術和產品為客戶提供穩定、優質的服務。

科大訊飛則表示，科大訊飛擁有全球領先的人工智慧核心技術，這些核心技術全部來自於科大訊飛的自主研發，擁有自主知識產權。列入實體清單不會對科大訊飛的日常經營產生重大影響，並且對於此情況已有預案，將繼續為客戶提供優質的產品和服務。

美亞柏科回應，公司是大陸國家規劃布局內重點軟體企業，軟體產品絕大部分為自主研發、具有自主知識產權，少量軟體產品供應商也主要為大陸具有自主知識產權的企業，其採購的主要配套硬體產品為通用型和商用型的相關整機和模塊，可替換性強，且絕大部分供應商為大陸廠商，其主要客戶在大陸，海外銷售收入占比很小，不到公司銷售收入的1％。

大華股份8日午間發布公告指出，獲知美國商務部擬將8家中國企業列入實體名單，公司被列入其中，其股票於10月8日開盤起停牌，不遲於10月10日開盤起復牌。

(工商 )