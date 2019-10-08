陸國慶訪港人次減少 旅客下跌3成 15:222019/10/08 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 10月3日，十一假期第三天，成都寬窄巷子景區迎來客流高峰。（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據香港《星島日報》報導，大陸十一黃金周假期7日結束，香港入境處數據顯示，今年9月29日至10月6日，訪港旅客入境人次僅約264萬，比去年同期下跌約3成。 香港入境處7日公布6日的出入境人次，當日僅8萬3668人次旅客入境，出境旅客則為11萬8597人次；當日大陸訪港旅客數字，有6萬4524人入境，比去年的18萬5782人大跌65%，而當日大陸旅客出境數字有9萬3040人次，比去年同日的24萬5666人次也大跌62%。 (旺報 ) #旅客 #香港 #入境 #大陸 #入境處 也許您會感興趣 推薦閱讀 港網民號召午夜聚集宣讀《香港臨時政府宣言》 23:452019/10/04 兩岸 我的錢完了！ 港富豪哽咽：一覺醒來變難民 00:012019/10/05 財經 閱兵後解禁 北京迎來爆發式消費 04:092019/10/06 話題觀察 抗爭攬炒 拖垮香港經濟 04:092019/10/06 話題觀察 專家憂港成全球經濟黑天鵝 04:092019/10/06 兩岸要聞 金融巨鱷：港經濟嚴重下滑 未來1年大量資本外流 15:222019/10/07 財經 網傳豁免報關檢查車輛名單 香港海關澄清不實 17:042019/10/07 財經 音樂就在現場發生 葉詠詩鼓勵聽眾走進音樂廳 18:502019/10/07 生活 十一黃金週 陸客前六天出入境驟降15％ 20:102019/10/07 財經 大陸台商需做好在地經營準備 04:102019/10/08 論壇廣場 兩岸熱門新聞 事情鬧大了!央視宣布立即暫停所有NBA賽事轉播 - 兩岸 NBA總裁：道歉且支持言論自由 陸網民：滾吧！ - 兩岸 談判前夕美國打新疆人權牌 海康威視等28中國實體列黑名單 - 兩岸 8家陸企遭美貿易管制「黑名單」突襲！2大巨頭緊急停牌 - 兩岸 「來抓我吧」陸男挺火箭隊燒國旗 果然被抓 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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