據香港《星島日報》報導，大陸十一黃金周假期7日結束，香港入境處數據顯示，今年9月29日至10月6日，訪港旅客入境人次僅約264萬，比去年同期下跌約3成。

香港入境處7日公布6日的出入境人次，當日僅8萬3668人次旅客入境，出境旅客則為11萬8597人次；當日大陸訪港旅客數字，有6萬4524人入境，比去年的18萬5782人大跌65%，而當日大陸旅客出境數字有9萬3040人次，比去年同日的24萬5666人次也大跌62%。

(旺報 )