染上黑點病的椪柑雖不影響果實口感，但影響收購價甚鉅。(莊曜聰攝)

又是雨災惹的禍？台南東山的青皮椪柑現在正值產季，但近期農民採收時卻發現，果實外皮呈現粗糙斑紋，疑似染上在柑橘類俗稱的「沙皮病」，雖然不影響果實口感，卻影響收購價格，有農民懷疑是之前成長期多雨，讓農藥效果打折扣，有農民大嘆「整園去了了！」台南市農業局已接獲消息，將與農改場等相關單位會勘，部分椪柑將接洽學校營養午餐收購。

台南是椪柑主要產區，其中青皮椪柑因為酸甜滋味獨特，市場上頗受歡迎，東山、白河兩地是主要產區，種植面積約900公頃，以東山區種植面積約739公頃最多，每年10至11月為主要產季。

根據農試所資料，「沙皮病」就是黑點病，好發於柑橘類果實，椪柑、桶柑最普遍，病害在梅雨季、颱風期最為嚴重，北部因氣候問題較常發生，近年來嘉南地區也有零星案例。

陳姓農民指出，今年生長期山區雨水多，且經常有午後雷陣雨，生長期施藥防治，還未被果樹吸收，下午就被雨水沖刷掉，噴藥效果不好，她園中的椪柑幾乎都出現病徵，詢問之下附近的果園也有同樣情形，現在正值採收期，賣相差影響收購價，農民欲哭無淚。

南市農業局表示，對於農民反應果實賣相、大小等問題，將盡快邀專家到現場會勘，據了解，目前超商或團購的價格還維持一定水準，另外也接洽學校營養午餐採購協助農民販售。

(中時 )