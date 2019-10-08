享譽國際的以色列指揮大師殷巴爾，受邀擔任北市交首席指揮，正式來台走馬上任，開始與團員密集排練。（李欣恬攝）

在戰火廢墟中聽見音樂，讓他立志要當指揮家。高齡83歲、享譽國際的以色列指揮大師殷巴爾，受邀擔任北市交首席指揮，正式來臺走馬上任，開始與團員密集排練。

在排練現場、記者會上，殷巴爾不斷強調「音樂的本源就是愛」，他也以「我愛你」（I love you）為比喻，向團員解說樂句，團員笑了，這就懂了，關係建立起來了。

殷巴爾出生於以色列，在耶路撒冷音樂院與巴黎音樂院學音樂，師承費拉拉、傑利畢達克等指揮大師，指揮家伯恩斯坦是頒發他獎學金，讓他可以到巴黎讀書的恩師。

殷巴爾可說是當今馬勒作品重要詮釋者之一，曾和法蘭克福廣播交響樂團錄製馬勒、布魯克納、舒曼全集，和維也納交響樂團錄製蕭士塔高維契全集，鋼琴家阿勞、小提琴家海飛茲等人，都是他的音樂好夥伴。

來自中東家庭，自小聆聽阿拉伯音樂，微分音的音準鍛鍊了殷巴爾的好聽力，他表示，最初是學習小提琴，中間一度因為以色列獨立戰爭而中斷，在13歲那年，戰爭接近尾聲，他在戰壕防空洞附近聽見音樂會，看見指揮在指揮樂團，「從那一刻起，我知道，指揮就是我想做的事。」

鼎鼎大名、影響數代人的「殷巴爾」，家族姓氏其實是約瑟夫，「但這個名字太容易被叫錯了，為了讓大家比較好記，我自己取了『殷巴爾』，這個字的意思是鐘裡面的鐘擺，鐘因為鐘擺而發出聲響，這樣左右搖擺的感覺，也像是指揮棒，很符合我的工作。」

殷巴爾表示，這是一個到處都有好樂團的年代，「大約在40年前，大家還只會聆聽帶有金字招牌的交響樂團，那時頂尖的樂團大約有4、50團，但現在全世界有4、500個好樂團，讓人驚艷。」

殷巴爾說，這樣的現象，主因在於演奏教學普及，「還有學音樂的人口越來越多，有更多音樂人才加入，讓交響樂更加蓬勃。」

殷巴爾認為，不同國家的樂團，因說著不同語言，而有不同的特性，「音樂取決於人們生長地區說的語言，像法語是行雲流水的，俄語的語氣較為果決，英語則是有一種中性的感覺。」

殷巴爾表示，「華語地區的語言，聽起來也有一種中性的感覺。」未來他將以馬勒、布魯克納、蕭士塔高維契等人作品，和北市交一起發展出不一樣的火花。

(中時 )