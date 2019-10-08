殷巴爾宛如一部音樂活字典，親炙指揮大師傑利畢達克、費拉拉、卡拉揚、伯恩斯坦等大師，殷巴爾認為，「有幸吸取老大師精髓，音樂最終還是要回到自己，整合出我的模樣。」

殷巴爾表示，傑利畢達克重科學分析、費拉拉的情感豐沛，「兩個人很極端，讓我有機會看見音樂不同的面向。」

指揮是仰賴肢體語言和眼神的工作，在排練場上的殷巴爾，對音樂熟練而慎重，輕輕一個手勢，馬上轉換現場氛圍，「指揮的眼神、姿勢和態度都很重要，這些團員都感覺得到。」

殷巴爾表示，所有敏銳的微調，仰賴於經驗，他也曾是樂團首席，坐在最靠近指揮的地方多年，很能理解指揮、團員雙方的想法，「肢體就能透露訊息，有時甚至不需要說話，透過音樂，也能感覺到對方與自己的互動狀態。」

殷巴爾認為，好的樂團，「就是能在排練場上能一同成長，甚至大幅進步，並累積能量，直到音樂會當天，全然地綻放，有能力做到這樣，就是一個樂團實力的展現。」

(中時 )