疾管署今天公佈新增3例腸病毒71型重症病例，分別是北部4歲男童、中部6歲男童及南部2歲男童，疾管署官員表示，今年腸病毒重症迄今已累積45例，近7年來新高，為腸病毒較大的一波流行，由於腸病毒重症病程變化快速，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的3例腸病毒併發重症個案為北部4歲男童、中部6歲男童及南部2歲男童，發病日介於9月12日至18日，3人分別出現發燒、嘔吐、嗜睡、步態不穩、肌抽躍、肢體無力、意識改變、疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀，經就醫通報，均確診感染腸病毒71型，分別併發腦炎或急性無力肢體麻痺(AFP)，3人經治療後，目前病況穩定且均已出院。

值得注意的是，北部4歲男童家中2位分別就讀大學及國中的姐姐也染腸病毒，因而傳染給弟弟，羅一鈞表示，大人也會感染腸病毒，加上國內腸病毒防治得宜，許多人身上沒有抗體，家長要留意大小孩染病後，帶回家傳染給小孩，5歲以下孩童為腸病毒重症高危險群。

疾管署防疫醫師林詠青示，根據監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計18,834人次，較前一周下降 10.6％，疫情已過高峰但仍在流行期。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動。今年累計353例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，而腸病毒併發重症計有45例，其中以感染腸病毒71型為多、有36例，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各2例及克沙奇A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。

所幸國內腸病毒疫情下降，雖已過高峰但仍在流行期，羅一鈞呼籲，幼兒在感染後的一周內，務必留意其病情變化，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以降低重症發生的機會。

(中時 )