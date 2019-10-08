日商大和房屋工業看好高雄，今年3月在高雄購地，打算新建飯店和住宅大樓，但日前市長韓國瑜披露時，卻被韓黑指為假消息，大和房屋工業高級執行董事片岡幸和8日拜會韓國瑜，確定這項計畫，並期望有第2、3期投資，用行動狠狠打臉韓黑。

日本排名第一的房地產集團大和房屋工業投資高雄的消息日前傳出，媒體自行調查，報導將來應是日系星級酒店大倉久和進駐經營，韓國瑜對外表達感謝時，卻被韓黑打成「失言」、「被大倉久和打臉」，但據了解，大和集團確實正與大倉久和洽談合作，未來即使不是由大倉久和經營，也會由日系知名星級飯店經營。

為了這項投資計畫，大和房屋集團日本總公司特派執行董事片岡幸和，8日下午率團來台拜訪韓國瑜，表達集團對這件投資案的重視，片岡幸和感謝市府的行政協助，該公司於未來前景可期的亞洲新灣區，正以飯店開業營運為目標，期能於明年開工，2023年飯店開業，盼與市府密切合作。

韓國瑜西裝筆挺接見外賓，顯得相當謹慎，他重申，只要來高雄投資，就是高雄的好朋友，市府團隊會全力協助，他也提到，過去新建案申請平均要花1、2年，現在縮短到9個月，未來更將直接把申請進度上網，企業或民眾隨時可以查知，不必一直跑市府詢問。

都發局長林裕益指出，韓市長上任後，大和房屋看好高雄發展，經過評估，今年3月買下中山二路、林森四路口精華地，投入60億元計畫興建高級飯店及住宅，預計可創造300個就業機會，今年8月初市府收到建築設計圖申請文件後，立刻轉請高市都市設計委員會於9月17日審議通過，未來也將依規定協助申請建照，協助廠商投資高雄。

這塊開發基地面積5125平方公尺，鄰近三多商圈，距小港機場僅5個捷運站、離左營高鐵僅8個捷運站，大和房屋集團規畫興建2棟建築物，分別是臨中山路21層的日系飯店，以及臨文林路29層的集合住宅，採飯店式管理等級。

(中時 )