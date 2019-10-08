即日起至10月10日，每天下午1~3點，越捷航空祭出數十萬張0元起優惠機票。圖：越捷提供

秋季旅遊衝一波趁現在！即日起至10月10日，每天下午1~3點，越捷航空祭出數十萬張0元起 (稅費外加)優惠機票。旅客可透過越捷官網，或下載手機App - Vietjet Air購買。

所有優惠機票適用於越捷航空經營之國際航線及泰越捷所經營之國際航線。機票使用時間自2019年11月10日至2020年6月30日（國定假日不適用）。促銷機票亦可透過越捷官方臉書點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-661-886查詢。

票價可透過VietjetSky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。目前，越捷共經營7條航線往返台灣及越南，包括台北／台中／台南／高雄－胡志明市，以及台北／台中／高雄－河內航線；同時，將於今年12月19日起開通台北-峴港直飛航線，為第8條連接台灣及越南之航線。

秋季是最適合來場約會的季節，不論是浪漫的賞楓之旅或是品嚐越南道地美食料理，都能為旅程留下最美好的回憶。越捷航空提供旅客多樣化航點選擇與優質的機上服務，旅客們只要上網點擊「訂票」即可輕鬆暢遊越南各地。

越捷航空副總經理阮清山 （Nguyen Thanh Son）表示：「越捷航空將持續擴大航空版圖，每日營運過400個航班與提供新台幣0元起、132元起及265元起等價格實惠的機票，讓旅客們可輕鬆往返各地。

身為新世代航空，越捷積極營運直飛航班往返峴港–台北／東京（羽田）、胡志明市–峇厘島、胡志明市／河內–新德里，為旅客節省轉機時間及提供更多機會探索世界各地。此外，來自海防市、芽莊、富國島等地的旅客可由河內、胡志明市及峴港搭乘直飛航班輕鬆往返台灣、南韓與日本。」

越捷航空秉持提供「安全」、「準時」、「優惠機票」及「歡樂」的服務精神，透過多元的機票種類及優惠價格，以及現代新型機型執飛；同時，提供美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員以及有趣的機上活動等加值服務，讓旅客擁有美好的飛行體驗，滿足乘客的旅行需求。

(工商 )