中壢一名黎姓婦人7日於家中接到詐騙電話，電話中歹徒自稱為警察，誆騙她涉及刑案積欠中華電信通話費用，需協助監管帳戶現金，要求黎婦將帳戶內現金領出，並勿向行員說明用途。黎婦至銀行臨櫃欲領取52萬元時，銀行行員發現有異通報警方，黎婦堅持在電話中早已與110通話報案絕非詐騙，但經警方說明後讓黎婦保住大筆現金。

中壢分局員警於7日下午接獲銀行通報，指稱一名8旬婦人神情緊張，臨櫃想將帳戶內的存款全數領出，行員懷疑恐遭詐騙於是報案。警方趕至現場向婦人說明此乃常見詐騙手法，婦人仍不相信警方。警方費盡一番唇舌後，婦人才願意和員警一同返回派出所並向相關單位求證，婦人此時才警覺真的只差一步就要被詐騙50多萬。

警方表示，該名婦人於家中接到詐騙電話，電話中歹徒自稱為警察，誆騙她涉及刑案積欠中華電信通話費用，需協助監管帳戶現金，要求黎婦將帳戶內現金領出，並切勿向行員說明用途，相當害怕的黎婦趕緊到銀行想要領存款52萬元。

黎婦一開始並不相信警方說明，堅信絕非詐騙，因為她在電話中還曾跟110通話報案。警方趕緊說明此舉是非常典型的詐騙手法，經由多人分工，先隨機播打電話至民眾家中，以檢調、電信局等假身分施行詐術，當民眾上鉤時，再佯稱請民眾直接於電話中撥號110，由扮演假警察的集團成員再度施行詐術，並要求被害人立即處置，否則將危及銀行存款，情急之下被害人多身陷其中而難以自覺。

黎姓婦人隨後和員警一同返回派出所並向相關單位求證，才了解到自己真的上當，連忙致謝警方及時相救。警方呼籲如遇有可疑電話指示提款或轉帳，請撥打110或165查證，以免血汗錢遭歹徒詐騙。

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(中時 )