苗栗縣長徐耀昌8日上午參加廣達基金會所主辦米勒大師巡迴展開幕典禮。〔謝明俊攝〕

廣達基金會所主辦的米勒大師畫展，展出包括「拾穗」等世界知名畫作。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府教育處希望透過校園巡迴畫展，培養更多的文化小尖兵。〔謝明俊攝〕

廣達基金會所主辦「游於藝」巡迴展，這次特別介紹法國名家米勒等名家畫作，畫展先在苗栗縣竹南苗北藝文中心展出後，再接著巡迴至苗栗縣內16所小學接力展出，展出畫作包括米勒的「拾穗」、「晚禱」等知名畫作，苗栗縣長徐耀昌希望透過美展進入校園，將文化藝術深植校園及學生生活中。

廣達文教基金會長期深耕藝術教育，實踐藝術傳承，文化均富的理念。苗栗縣政府為了引領縣內學童了解環境議題，關心及尊重農民的辛勞，由教育處統籌規劃後，獲得廣達基金會的全力支持，舉辦這次米勒大師的巡迴展，透過米勒筆下19世紀描繪農民勞動及生活的作品，深刻傳達農村生活的儉樸、感恩與恬靜。

這次廣達基金會所安排的「游於藝」巡迴展，訂名為「向大師挖寶」～米勒特展，展覽內容以米勒畫作為主，包括「拾穗」、「晚禱」等知名畫作，米勒透過這些畫作，充份表現了他懷著兒時的感念與赤子之情，畫出他對純樸農民的惦念與尊重，表現出寧靜與祥和的氛圍。除了米勒的大作外，還有米勒友人柯洛及後輩畫家愛杜安、布荷東等人畫作。

畫展是在8日上午在苗北藝文中心舉行開幕展，接著將安排在後龍國小等16個小學接力展出，讓全縣各小學都能有機會接觸到米勒大師的名作，縣長徐耀昌參加開幕典禮時表示，期待透過這個巡迴展，讓學生成為敏銳的生活省察者，將美展進入校園，讓文化藝術深植學生及社區生活中。

(中時 )