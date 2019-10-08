宜蘭南方澳大橋斷裂，港務公司董事長吳宗榮因此辭職下台，由交通部政次黃玉霖代理職務。港務公司企業工會今日至公司前抗議，企工表示，港務公司自2012年成立至今只過了7年的時間中，就換了7位董事長，政治酬庸氛圍嚴重，痛批「找人來過水當董事長，管理怎麼會進步？」企工認為，應推派學經歷完整的總經理陳邵良擔任董事長。

企工表示，當初由港務局改組為公司，目的就是為了替國家賺錢，然而董事長職務卻極常更換，短短成立7年間就換了7個董事長，只是派一些政治酬庸的人來過水當董事長，公司管理該怎麼永續經營？又怎麼會進步？

企工表示，總經理陳邵良具有完整的港務方面學經歷，對港務系統運作非常了解，同時也是一名不錯的主管，與其外派沒有專業背景的人擔任董座，不如直接升任陳邵良，對公司發展也更有助益。如果真如外界所言，連陳邵良都被拔，那失去領導的公司恐怕狀況更糟，也可惜好不容易培養的人才。

企工指出，事發至今港務公司人員都在現場努力救災，也很遺憾發生悲劇，希望外界以鼓勵代替指責，給現場的人員多一點掌聲，且海上作業複雜性高，拆除橋體還需在水下進行，不可能立刻完成，現在人力也很吃緊，不希望為了救災又發生意外。

黃玉霖表示，肯定工會訴求「專業管理」，他也表示，陳邵良是內部升上來的總經理，就是港務公司專業管理最好的證明，針對工會認為他是酬庸，他表示，在南方澳救災現場都能看到他有認真做事，他來代理董座任務就是穩定港務公司同仁的心，會代理多久則未知，他也強調，會面對外界的危機與指責，將危機化為轉機，希望港務公司浴火重生，成為國際級港口。

(中時 )