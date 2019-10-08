基隆到台北第3條快捷公車開通！基隆市目前已經有兩條快捷公車，將從八斗子車站發車，經國道一號，開到台北圓山轉運站。(蔡適應服務處提供／吳康瑋基隆傳真)

基隆到台北第3條快捷公車開通！基隆市目前已經有兩條快捷公車，將從八斗子車站、海科館、北寧路、中正路、國道一號高速公路一路開到台北圓山轉運站，今天已確定核定路線號碼為「1579」，目前車輛已開到基隆整備，於14日時會正式上路。

基隆目前已有的兩條快捷公車為1088及2088，而第3條快捷公車，從去年6月審議通過後，今天也獲交通部核定，並由首都客運取得經營權，路線將從八斗子發車一路經過海科館及碧砂漁港等，也經過中正路海洋大學、二信中學等學校，最後上國道一號內湖交流道，不只行經潭美公園、捷運南京三民站、忠孝敦化站及忠孝復興站，再經過建國高架抵達圓山轉運站。目前訂立於尖峰時間最快會15到20分鐘來一班，而離峰時間將會以30到40分鐘派一班車。

基隆中正區市議員張顥瀚說，祥豐街及中正路沿線的通勤族群都非常多，並且兩條路線接下來皆有重要的觀光發展計畫，更包括歷史場景整合再現計畫修復地區、正濱舊漁會大樓、正濱漁港、和平島公園、要塞司令部、旭丘公園等，他指出，這條路線不單單為了服務上班族，最重要的是將串聯起基隆的觀光發展。

此外，基隆中山區市議員張秉鈞則指出，他希望加快第四條中山區快捷公車的規劃，中山區居民都引頸企盼，對此市府則回應，目前已在規劃中，回統整三條路線來評估，而進台北後，將安排怎麼走，還要與北市府協調，希望能在年底前完成。

(中時 )